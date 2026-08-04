Пострадавшим от атак на склады WB продавцам в Ленобласти выделят льготные займы
Пострадавшим от атак на склады Wildberries продавцам в Ленинградской области предоставят льготные займы из уставного капитала региональной микрокредитной организации. Первые 100 млн руб. уже выделены, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, средства предназначены для пополнения оборотных средств предпринимателей и восстановления товарных запасов. Займы будут предоставляться по льготной ставке в ускоренном порядке.
Глава региона также сообщил, что в Ленинградской области начала работу горячая линия и оперативный штаб помощи пострадавшим продавцам Wildberries. Штаб координирует взаимодействие с маркетплейсом и разрабатывает алгоритм получения поддержки, чтобы предприниматели понимали, куда обращаться, какие документы необходимо подготовить и в какие сроки будет оказана помощь.
Кроме того, для предпринимателей, у которых недостаточно обеспечения, до 30% суммы сделки будет гарантироваться региональной гарантийной организацией. Власти также прорабатывают совместные программы поддержки с крупнейшими банками.
Дрозденко добавил, что областные институты поддержки бизнеса уже начали предоставлять кредитные каникулы сроком на шесть месяцев предпринимателям, ранее оформившим займы.
Ночью 4 августа Ленобласть подверглась атаке беспилотников. Для ликвидации пожара на складе WB сформировали силы и средства «Леноблпожспаса» и управления МЧС по региону. В Wildberries сообщили, что на складе заранее эвакуировали сотрудников.
В представительстве маркетплейса заявили, что Wildberries проводит оценку сохраненного товара после удара по складу в Красном Бору Ленинградской области. «Возгорание на логистическом объекте в Красному Бору локализовано, очаги открытого горения ликвидированы», – говорится в сообщении. Заявляется, что часть территории объекта не пострадала, сейчас ведется предварительная оценка сохраненного товара.