Пострадавшим от атак на склады WB продавцам в Ленобласти выделят льготные займы

Глава региона также сообщил, что в Ленинградской области начала работу горячая линия и оперативный штаб помощи пострадавшим продавцам Wildberries. Штаб координирует взаимодействие с маркетплейсом и разрабатывает алгоритм получения поддержки, чтобы предприниматели понимали, куда обращаться, какие документы необходимо подготовить и в какие сроки будет оказана помощь.