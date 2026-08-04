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Распределительный центр «Ленты» загорелся после удара БПЛА в Ленобласти

Ведомости

На распределительном центре «Ленты» в Ленинградской области произошло возгорание после удара беспилотника. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представительство группы.

Атака произошла утром 4 августа. «Сотрудников РЦ своевременно эвакуировали, один водитель штабелера получил ожоги и находится в больнице. По состоянию на 9 утра пожар потушен», – говорится в сообщении.

После удара центр остановил приемку товаров от поставщиков. В группе заверили, что в местных магазинах сети есть достаточный запас товаров для удовлетворения спроса.

Над Ленобластью уничтожили 17 беспилотников ночью 4 августа, сообщал губернатор региона Александр Дрозденко. Помимо «Ленты» был атакован очередной склад Wildberries в Красном Бору. Для ликвидации пожара сформированы необходимые силы и средства «Леноблпожспаса» и управления МЧС по региону. В Wildberries сообщили, что на складе заранее эвакуировали сотрудников.

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