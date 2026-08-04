Распределительный центр «Ленты» загорелся после удара БПЛА в Ленобласти

Над Ленобластью уничтожили 17 беспилотников ночью 4 августа, сообщал губернатор региона Александр Дрозденко. Помимо «Ленты» был атакован очередной склад Wildberries в Красном Бору. Для ликвидации пожара сформированы необходимые силы и средства «Леноблпожспаса» и управления МЧС по региону. В Wildberries сообщили, что на складе заранее эвакуировали сотрудников.