Три беспилотника поразили грузовое судно у берегов Болгарии

По информации издания, длина сухогруза составляет 136 м, дедвейт – 5827 т. Судно построили в 2006 г., оно принадлежит компании, зарегистрированной на Украине, которая также занимается его управлением. Сведения о характере повреждений и пострадавших моряках не приводятся. Кто осуществил атаку, не уточняется.