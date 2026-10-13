Три беспилотника поразили грузовое судно у берегов Болгарии
Три беспилотника атаковали грузовое судно Chelsea 3 под флагом Мальты в Черном море к востоку от болгарского города Бяла. Об этом сообщил морской портал Maritime.bg.
Инцидент произошел в ночь на 13 октября. Около 01:30 судно подало сигнал о происшествии. Chelsea 3 следовало из турецкого порта Гиресун в Джурджулешты на Дунае. В район атаки направили патрульный корабль пограничной полиции Болгарии Burgas.
По информации издания, длина сухогруза составляет 136 м, дедвейт – 5827 т. Судно построили в 2006 г., оно принадлежит компании, зарегистрированной на Украине, которая также занимается его управлением. Сведения о характере повреждений и пострадавших моряках не приводятся. Кто осуществил атаку, не уточняется.
6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии, примерно в 70 морских милях к востоку от Бялы, беспилотники атаковали два судна. По данным портала, сухогруз Alfa Watan под флагом Того затонул после получения серьезных повреждений. На судне Able под флагом Палау возник пожар, экипаж из 18 человек эвакуировали.
В августе у побережья Болгарии обнаружили три беспилотника. Их нашли возле Варны и Поморие. Часть аппаратов уничтожили специалисты болгарских вооруженных сил.