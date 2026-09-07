Мерц признал поражение своей партии на выборах в Саксонии-Анхальт

По данным результатов опроса, проведенного британским институтом YouGov по заказу агентства DPA, большинство граждан ФРГ полагают, что Мерц не сможет сохранить свой пост до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 г. Согласно опубликованным данным, 36% респондентов ожидают замены Мерца на посту главы правительства до выборов, причем каждый пятый опрошенный (18%) прогнозирует его отставку уже до конца 2026 г. Лишь 29% участников исследования полагают, что нынешний канцлер сохранит должность как минимум до 2029 г.