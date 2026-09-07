Мерц признал поражение своей партии на выборах в Саксонии-Анхальт
Канцлер Германии Фридрих Мерц признал поражение своего Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Об этом сообщает Bild со ссылкой на выступление главы правительства.
«ХДС драматически проиграли выборы», – заявил он, оценивая итоги выборов в федеральной земле.
6 сентября состоялись выборы местного парламента (ландтага), победу одержала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). АдГ лидировала с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах. Левая партия – 8,6%, «Союз 90»/«зеленые» – 8,9%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 9,3%. В ландтаг также прошел Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) с результатом 5,3%. Явка на выборах составила 77,8%.
По данным результатов опроса, проведенного британским институтом YouGov по заказу агентства DPA, большинство граждан ФРГ полагают, что Мерц не сможет сохранить свой пост до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 г. Согласно опубликованным данным, 36% респондентов ожидают замены Мерца на посту главы правительства до выборов, причем каждый пятый опрошенный (18%) прогнозирует его отставку уже до конца 2026 г. Лишь 29% участников исследования полагают, что нынешний канцлер сохранит должность как минимум до 2029 г.
Опрос также показал, что кадровые перестановки, проведенные Мерцем в правительстве и руководстве ХДС в июле, не укрепили его авторитет. Более трети респондентов (36%) заявили, что канцлер потерял значительное влияние в партии, еще 31% отметил частичную потерю авторитета. Лишь 1% опрошенных считает, что перестановки существенно укрепили позиции Мерца.
2 августа издание Der Spiegel сообщало, что руководство ХДС обсуждает возможность ухода Мерца с поста главы правительства.