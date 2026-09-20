Что станет с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем после земельных выборов

В текущем положении немецкой политики у Мерца мало союзников, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Канцлер, несмотря на все свое упрямство, рискует войти в историю как неудачный руководитель правительства, не проработавший до конца своих полномочий. Правительство Мерца сейчас парализовано, а ХДС может вылететь из ландтага в Мекленбурге – Передней Померании и проиграть «Левым» в Берлине. Все это означает большие потери для правящей партии, отмечает эксперт. Сразу после выборов Мерц поставит вопрос о доверии себе на экстренном совещании руководителей ХДС и земельных лидеров партии. Критика в адрес Мерца звучит как со стороны функционеров ХДС, так и со стороны СДПГ. Но в случае потенциального развала коалиции и сами социал-демократы окажутся в уязвимом положении. Шансов на то, что после новых выборов они останутся в правительстве, у социал-демократов немного. При этом переоценивать успехи АдГ тоже не стоит – в Мекленбурге – Передней Померании они могут финишировать вторыми, уступив СДПГ, и ни на северо-востоке, ни в Берлине шансов создать правительство у правопопулистов нет, резюмирует Соколов.