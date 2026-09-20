Что станет с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем после земельных выборов

Что станет с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем после земельных выборовЕго отставка не исключена, считают эксперты
В Германии прошли местные выборы в Берлине и северо-восточной земле Мекленбург – Передняя Померания. Согласно экзитполу от ARD, в последней лидирует правопопулистская оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 37%. Ненамного отстает от нее правящая в коалиции с ХДС СДПГ, получившая 35,5% голосов. Возглавляющий ее ХДС получает 5,5%, ненамного превосходя проходной порог. Левая партия получает 7,5%, «Зеленые» – 5,5%, Союз Сары Вагенкнехт – 5%.
В Берлине, по экзитполу ARD, лидирует Левая партия с результатом в 24,5%. ХДС получает 20%, АдГ – 16%, «Зеленые» – 15%, СДПГ – 12%, Союз Сары Вагенкнехт – 5%.
В Берлине, по тому же опросу, ХДС чувствует себя гораздо увереннее и может получить 20%. Чуть больше получает Левая партия, которой удалось заручиться поддержкой 21% избирателей. На 3-м месте – АдГ с результатом 18%. 15% получают «Зеленые», еще 12% – социал-демократы.
При этом рейтинги самого федерального канцлера от ХДС Фридриха Мерца демонстрируют его крайнюю непопулярность у немцев – по опросу центра Forsa, недовольны его деятельностью 88% избирателей, довольны – только 10%. Другой опрос, YouGov по заказу агентства DPA, свидетельствует о том, что 48% немцев ожидают отставки канцлера уже в течение 2026 г.
Правительство Мерца обещало избирателю масштабные реформы, в том числе по выводу экономики Германии из состояния стагнации, но на деле канцлер лишь усугубил недовольство собственной персоной за счет повышения пенсионного возраста, которое Мерц поддержал, а также других непродуманных действий и ошибок в коммуникации.
В случае если ХДС не пройдет в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании, это будет не просто пощечина, а серьезный удар по репутации Мерца и партии, считает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Что же касается Берлина, то хорошие показатели «Левых» можно объяснить большим количеством проживающих там мигрантов, которые и голосуют за них. Кресло под Мерцем и впрямь может пошатнуться – эксперт не исключает ни внутрипартийного переворота в самом ХДС, ни развала коалиции. Что же касается обещанных реформ Мерца, то как такового пакета преобразований у канцлера нет – Мерц действует достаточно хаотично, реагируя на уже сложившиеся вызовы. Политика канцлера ведет к обнищанию среднего класса в Германии, который как раз и является главным избирателем ХДС.
В текущем положении немецкой политики у Мерца мало союзников, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Канцлер, несмотря на все свое упрямство, рискует войти в историю как неудачный руководитель правительства, не проработавший до конца своих полномочий. Правительство Мерца сейчас парализовано, а ХДС может вылететь из ландтага в Мекленбурге – Передней Померании и проиграть «Левым» в Берлине. Все это означает большие потери для правящей партии, отмечает эксперт. Сразу после выборов Мерц поставит вопрос о доверии себе на экстренном совещании руководителей ХДС и земельных лидеров партии. Критика в адрес Мерца звучит как со стороны функционеров ХДС, так и со стороны СДПГ. Но в случае потенциального развала коалиции и сами социал-демократы окажутся в уязвимом положении. Шансов на то, что после новых выборов они останутся в правительстве, у социал-демократов немного. При этом переоценивать успехи АдГ тоже не стоит – в Мекленбурге – Передней Померании они могут финишировать вторыми, уступив СДПГ, и ни на северо-востоке, ни в Берлине шансов создать правительство у правопопулистов нет, резюмирует Соколов.
Выборы в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине – это проверка правительства Мерца на эффективность, которому крайне важны успехи на региональном уровне, говорит научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская. Главным проигравшим на этих выборах будет ХДС – и в Мекленбурге, и в Берлине партия продемонстрировала падение. К тому же у христианских демократов нет ни одной истории успеха, как у СДПГ в Мекленбурге – Передней Померании, а у «Левых» в Берлине. При этом создание коалиции во главе АдГ в Мекленбурге – Передней Померании не так вероятно, с гораздо большим шансом левоцентристскую коалицию соберут социал-демократы вместе с «Левыми» и «Зелеными». СДПГ сделает все, чтобы собрать коалицию и не пустить к власти АдГ. Что же касается самой фигуры Мерца, то, по мнению Хорольской, канцлер может выстоять и сохранить федеральную коалицию. Сам канцлер намерен держаться за свой пост, а найти ему устраивающую всех замену быстро не получится. Второй по вероятности вариант – это смена канцлера при сохранении правительства, считает эксперт.