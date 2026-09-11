АдГ подала на Мерца заявление в полицию
Фракция немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала заявление в правоохранительные органы против канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом пишет Stern.
Поводом стала речь политика во время обсуждения бюджета в Бундестаге 9 сентября, когда он обвинил ультраправую партию «в некоторых частях, чья концепция так называемой ремиграции была «не чем иным, как этнической чисткой по цвету кожи и происхождению». По данным издания, АдГ «считает факт клеветнического оскорбления удовлетворенным».
По словам исполнительного директора парламентской группы партии Стефана Бранднера, замечания Мерца были «уголовно значимыми» и «совершенно неприемлемыми».
9 сентября сопредседатель АдГ Алиса Вайдель и Мерц поругались на заседании бундестага из-за России. По словам Вайдель, Мерц разрушает последние мосты с РФ, чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического политического положения. В ответ канцлер Германии заявил, что Вайдель больше интересует Россия, а не защита свободы ФРГ. Он подчеркнул, что именно в этом моменте между ними проходит глубокий водораздел.
6 сентября прошли выборы местного парламента (ландтага) в Саксонии-Анхальт. АдГ победила с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. Мерц назвал результаты выборов «тектоническим сдвигом» в партийной системе Германии. По его словам, результат выборов серьезно повлиял на его партию и показал изменение политической ситуации в стране. Глава правительства отметил, что власти располагают инструментами для защиты конституционного строя.