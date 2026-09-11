Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
WTCM15,26-1,17%CNY Бирж.12,548+0,14%IMOEX2 277,58-1,36%RTSI850,6-1,36%RGBI113,67-0,3%RGBITR774,37-0,26%
Главная / Политика /

АдГ подала на Мерца заявление в полицию

Инна Шульгина
dpa/picture-alliance / ТАСС
dpa/picture-alliance / ТАСС

Фракция немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала заявление в правоохранительные органы против канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом пишет Stern.

Поводом стала речь политика во время обсуждения бюджета в Бундестаге 9 сентября, когда он обвинил ультраправую партию «в некоторых частях, чья концепция так называемой ремиграции была «не чем иным, как этнической чисткой по цвету кожи и происхождению». По данным издания, АдГ «считает факт клеветнического оскорбления удовлетворенным».

По словам исполнительного директора парламентской группы партии Стефана Бранднера, замечания Мерца были «уголовно значимыми» и «совершенно неприемлемыми». 

9 сентября сопредседатель АдГ Алиса Вайдель и Мерц поругались на заседании бундестага из-за России. По словам Вайдель, Мерц разрушает последние мосты с РФ, чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического политического положения. В ответ канцлер Германии заявил, что Вайдель больше интересует Россия, а не защита свободы ФРГ. Он подчеркнул, что именно в этом моменте между ними проходит глубокий водораздел.

6 сентября прошли выборы местного парламента (ландтага) в Саксонии-Анхальт. АдГ победила с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. Мерц назвал результаты выборов «тектоническим сдвигом» в партийной системе Германии. По его словам, результат выборов серьезно повлиял на его партию и показал изменение политической ситуации в стране. Глава правительства отметил, что власти располагают инструментами для защиты конституционного строя.

Читайте также:Дмитриев назвал Мерца чувствительным из-за отмены разговора с Трампом
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её