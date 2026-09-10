Дмитриев назвал Мерца чувствительным из-за отмены разговора с Трампом

9 сентября The Guardian со ссылкой на представителя канцлера писала, что Мерц отменил телефонный разговор с Трампом после того, как американский лидер приветствовал победу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах. Представитель Мерца отказался назвать причину отмены разговора, но уточнил, что она не связана с проблемами в расписании. Он также не стал отвечать на вопрос о том, связана ли отмена звонка с высказываниями Трампа.