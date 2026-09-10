Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
UNAC0,377+6,21%CNY Бирж.12,597-0,54%IMOEX2 270,67+0,29%RTSI837,02+0,29%RGBI113,75+0,11%RGBITR774,64+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев назвал Мерца чувствительным из-за отмены разговора с Трампом

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев посчитал канцлера Германии Фридриха Мерца чувствительным после его отмены телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Дмитриев сообщил на своей странице в X.

«Чувствительный федеральный канцлер Мерц», – отметил он.

9 сентября The Guardian со ссылкой на представителя канцлера писала, что Мерц отменил телефонный разговор с Трампом после того, как американский лидер приветствовал победу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах. Представитель Мерца отказался назвать причину отмены разговора, но уточнил, что она не связана с проблемами в расписании. Он также не стал отвечать на вопрос о том, связана ли отмена звонка с высказываниями Трампа.

Трамп положительно оценил победу АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт и поздравил партию. Он посчитал результаты «по-настоящему большим вечером» и использовал аббревиатуру MGGA – от фразы Make Germany Great Again («Сделаем Германию снова великой»).

АдГ победила на выборах парламента (ландтага) в федеральной земле Саксония-Анхальт 6 сентября. Партия лидировала с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте