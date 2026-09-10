Дмитриев назвал Мерца чувствительным из-за отмены разговора с Трампом
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев посчитал канцлера Германии Фридриха Мерца чувствительным после его отмены телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Дмитриев сообщил на своей странице в X.
«Чувствительный федеральный канцлер Мерц», – отметил он.
9 сентября The Guardian со ссылкой на представителя канцлера писала, что Мерц отменил телефонный разговор с Трампом после того, как американский лидер приветствовал победу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах. Представитель Мерца отказался назвать причину отмены разговора, но уточнил, что она не связана с проблемами в расписании. Он также не стал отвечать на вопрос о том, связана ли отмена звонка с высказываниями Трампа.
Трамп положительно оценил победу АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт и поздравил партию. Он посчитал результаты «по-настоящему большим вечером» и использовал аббревиатуру MGGA – от фразы Make Germany Great Again («Сделаем Германию снова великой»).
АдГ победила на выборах парламента (ландтага) в федеральной земле Саксония-Анхальт 6 сентября. Партия лидировала с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах.