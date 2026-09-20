Мерц назвал региональные выборы «катастрофой» на фоне второй победы АдГ
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал прошедшие в воскресенье выборы в северо-восточной земле Мекленбург-Передняя Померания «катастрофой» после того, как экзит-полы показали, что ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) одерживает вторую победу за две недели. Об этом сообщает Politico.
Согласно данным экзит-пола телеканала ARD, АдГ набирает 37% голосов, опережая Социал-демократическую партию (СДПГ), которая получает 35,5%. Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца показал катастрофический результат – лишь 5,5%, что стало худшим исходом для партии на региональных или федеральных выборах с окончания Второй мировой войны. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла назвал предварительный результат в Мекленбурге-Передней Померании «сенсацией».
«Мы не можем приукрашивать результаты в Мекленбурге-Передней Померании. Это катастрофа. ХДС боролся упорно, но в конечном итоге был раздавлен в нарастающем противостоянии между СДПГ и АдГ», – заявил Мерц после публикации экзит-полов.
Несмотря на провал, канцлер отверг предположения о возможной отставке и пообещал продолжать реформы. «Германия способна на реформы. Я бы даже сказал, что эти реформы являются противоядием от авторитаризма, который все глубже проникает в наше общество», – подчеркнул он. «То, что нужно сделать сейчас, требует стойкости, твердости и терпения. Я продемонстрирую эти качества как председатель ХДС и, прежде всего, как канцлер нашей страны».
Мерц сделал свою канцлерскую карьеру на реформах, которые предыдущие правительства считали политически слишком сложными, и даже называл себя «канцлером реформ», отмечает газета. Его повестка включает повышение пенсионного возраста, сокращение некоторых медицинских льгот для сдерживания роста страховых взносов и усложнение условий получения больничных.
Победа АдГ в Мекленбурге-Передней Померании стала возможной сразу после успеха партии на выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября, где она победила настолько убедительно, что впервые с 1940-х годов может получить контроль над парламентом региона.
На выборах в Берлине, по данным экзит-пола ARD, левая партия Die Linke лидирует с 24,5%, опережая ХДС Мерца, который набирает 20% и в настоящее время контролирует пост мэра столицы.