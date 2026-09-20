Мерц назвал региональные выборы «катастрофой» на фоне второй победы АдГ

Несмотря на провал, канцлер отверг предположения о возможной отставке и пообещал продолжать реформы. «Германия способна на реформы. Я бы даже сказал, что эти реформы являются противоядием от авторитаризма, который все глубже проникает в наше общество», – подчеркнул он. «То, что нужно сделать сейчас, требует стойкости, твердости и терпения. Я продемонстрирую эти качества как председатель ХДС и, прежде всего, как канцлер нашей страны».