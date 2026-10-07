Ipsos: 67% немцев считают канцлерство Мерца провальным
Большинство опрошенных жителей Германии считают, что канцлер Фридрих Мерц не справился с работой и должен покинуть свой пост. Об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos для журнала Der Spiegel.
С провалом канцлерства Мерца полностью согласились 48% респондентов, еще 19% скорее согласились. Таким образом, 67% участников опроса в той или иной степени оценили его работу как неудачную. В восточных землях Германии этот показатель составил 80%, в западных – 64%.
Отдельно респондентов спросили, должен ли Мерц покинуть пост канцлера и руководителя Христианско-демократического союза (ХДС). Полностью согласились с этим 44% опрошенных, еще 14% скорее поддержали такое мнение. Лишь 11% не считают, что Мерцу следует уйти в отставку.
В опросе участвовали более 2000 человек. Исследование проводилось с 30 сентября по 4 октября, погрешность составляет 2,2 процентного пункта. Оно прошло после региональных выборов в Саксонии-Анхальте, а также выборов в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине.
1 октября опрос Infratest dimap для ARD также зафиксировал низкий уровень поддержки канцлера: 10% жителей Германии были довольны его работой, тогда как 88% оценили ее негативно.
27 сентября Die Welt писал, что рейтинг блока ХДС/ХСС во главе с Мерцем опустился до 19%, что является минимальным показателем за текущий легислатурный период. По сравнению с предыдущим исследованием союз потерял 1 п. п. При этом партия «Альтернатива для Германии» (AдГ) сохраняет позиции – 29%, она опережает блок Мерца на 10 пунктов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) прибавила один пункт и достигла 14%. Сильнее всех выросли «Зеленые»: они набрали один пункт и вышли на 15% – максимум с 16 сентября 2023 г. Левая партия потеряла один пункт и опустилась до 10%. Свободная демократическая партия (СвДП) также потеряла пункт – 4%. «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) остается на уровне 3%.