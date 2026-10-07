Ipsos: 67% немцев считают канцлерство Мерца провальным

27 сентября Die Welt писал, что рейтинг блока ХДС/ХСС во главе с Мерцем опустился до 19%, что является минимальным показателем за текущий легислатурный период. По сравнению с предыдущим исследованием союз потерял 1 п. п. При этом партия «Альтернатива для Германии» (AдГ) сохраняет позиции – 29%, она опережает блок Мерца на 10 пунктов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) прибавила один пункт и достигла 14%. Сильнее всех выросли «Зеленые»: они набрали один пункт и вышли на 15% – максимум с 16 сентября 2023 г. Левая партия потеряла один пункт и опустилась до 10%. Свободная демократическая партия (СвДП) также потеряла пункт – 4%. «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) остается на уровне 3%.