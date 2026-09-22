Что будет с ХДС Германии после катастрофы на региональных выборах

Что будет с ХДС Германии после катастрофы на региональных выборахЕе лидер Фридрих Мерц решил цепляться за пост канцлера до конца
Впервые в своей истории дольше всех бывшая у власти в ФРГ консервативная партия ХДС не смогла преодолеть барьер в 5% на земельных выборах. В восточной земле Мекленбург-Передняя Померания на выборах в ландтаг (законодательное собрание) ХДС получила 4,9% голосов. Победителем на северо-востоке оказалась главная оппозиционная партия страны, правопопулистсткая «Альтернатива для Германии» (АдГ), набравшая 38,2% голосов, хотя она не сможет сформировать правительство. В Берлине на выборах в палату депутатов впервые на первом месте оказалась Левая партия (ведет историю от правящей в ГДР СЕПГ) с 25,7% голосов. Правившая в городе коалиция ХДС и СДПГ теряет свое большинство, они получили 18,8 и 12,1% голосов. АдГ занимает третье место, заручившись поддержкой 16,3% берлинцев. Несмотря на поражения в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании, канцлер ФРГ и лидер ХДС Фридрих Мерц намерен и дальше держаться за свой пост.
В своем выступлении после оглашения результатов выборов он заявил, что обещанные им реформы будут происходить и далее, за что канцлер взял на себя ответственность: «То, что сейчас нужно делать, требует твердости, стойкости и терпения. Я привнесу это как председатель ХДС и прежде всего – как канцлер нашей страны». При этом, как заявила в эфире радиостанции Deutschlandfunk зампредседателя ХДС и министр образования Карин Прин, Мерцу «придется измениться», но партия «стоит за канцлера». «В принципе, мы должны продолжать идти по выбранному пути. Очевидно, однако, что мы не слушали людей должным образом. Не хватает сочувствия», – заметила Прин.
Высказалась по поводу произошедшего и немецкая оппозиция в лице сопредседателя АдГ Алис Вайдель. Политик заявила, что ее партия стала «народной» вместо ХДС (ранее таким титулом обозначались только ХДС и СДПГ, что означало их доминирование и наличие сторонников во всех слоях общества). Ранее, вечером 20 сентября, в эфире телеканала ZDF Вайдель призвала канцлера «сделать выводы» и отказаться от политического бойкота АдГ – так называемой политики брандмаэура. По словам Вайдель, долгосрочной целью АдГ являются коалиционные переговоры с ХДС, а политика брандмауэра приводит только к триумфу левых сил, как это произошло в Берлине.
Крах попыток ХДС пройти в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании – это «неслыханное событие», говорит доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. Виноват в этом сам Мерц – канцлер поставил внешнюю политику впереди внутренней, чего немцы не любят. С такими результатами, отмечает Трухачев, в кресле канцлера надолго не задерживаются, но Мерц будет цепляться за свой пост даже при условии текущего уровня его поддержки в районе 10%. Но, продолжает эксперт, ХДС, как и социал-демократы, находится в глубоком кризисе, собственный избиратель уже не поддерживает Мерца, а очень многие просто ушли в лагерь АдГ. При этом у СДПГ дела немного получше, хотя партия пока не сталкивается с такой проблемой, как непрохождение в ландтаги. «Погорел» же Мерц, по мнению эксперта, на невыполненных обещаниях – канцлер так и не ужесточил миграционное законодательство и не предоставил немцам рабочих мест. В итоге АдГ и впрямь стала «народной партией» – если раньше за нее голосовали разочарованные избиратели рабочих окраин Восточной Германии, то теперь партия располагает поддержкой и городского населения, служащих и интеллигенции, в том числе и на западе. В попытках усидеть в своем кресле, замечает Трухачев, Мерц по полной будет раскручивать антироссийскую карту, но особо сильно она ему не поможет, ведь как бы плохо ни относились немцы к России, отвлечь их внимание от тех же проблем с мигрантами таким образом не выйдет.
Происходящее сейчас в Германии свидетельствует о том, что стабильная партийно-политическая система страны исчерпала себя и теперь расползается, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вопрос не в том, как себя проявят находящиеся на подъеме левые и АдГ – у тех же правопопулистов нет опыта управления, поэтому они могут совершать ошибки. У этих партий есть свои «фишки» – вроде социальной справедливости у левых и борьбы с иммиграцией у АдГ, но комплексной политической картины у них нет. Дело скорее в том, подмечает эксперт, что грядет переустройство германского политической сцены, в том числе в условиях изменившейся политики США, которые раньше патронировали политическую систему Германии еще со времен окончания Второй мировой войны. В Германии привыкли к стабильности, поэтому слом привычных порядков на в целом привычную для Европы фрагментацию политического поля и обилие малых партий может привести к интересным результатам. Мерц же, продолжает эксперт, с высокой вероятностью в ближайшие месяцы уйдет в отставку. Канцлер «фантастически непопулярен», и, хоть он намерен вцепиться в свое кресло, избиратель уже попросту не верит ему и делает все наперекор. На его смену, считает Лукьянов, придет политик такого же круга, просто, вероятно, менее одиозный, так что для России особо ничего не поменяется. Антироссийская же риторика в современной Германии не прекращается ни на день, но электорату она не сильно интересна – его волнуют другие вопросы, резюмирует эксперт.