Что будет с ХДС Германии после катастрофы на региональных выборах

Происходящее сейчас в Германии свидетельствует о том, что стабильная партийно-политическая система страны исчерпала себя и теперь расползается, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вопрос не в том, как себя проявят находящиеся на подъеме левые и АдГ – у тех же правопопулистов нет опыта управления, поэтому они могут совершать ошибки. У этих партий есть свои «фишки» – вроде социальной справедливости у левых и борьбы с иммиграцией у АдГ, но комплексной политической картины у них нет. Дело скорее в том, подмечает эксперт, что грядет переустройство германского политической сцены, в том числе в условиях изменившейся политики США, которые раньше патронировали политическую систему Германии еще со времен окончания Второй мировой войны. В Германии привыкли к стабильности, поэтому слом привычных порядков на в целом привычную для Европы фрагментацию политического поля и обилие малых партий может привести к интересным результатам. Мерц же, продолжает эксперт, с высокой вероятностью в ближайшие месяцы уйдет в отставку. Канцлер «фантастически непопулярен», и, хоть он намерен вцепиться в свое кресло, избиратель уже попросту не верит ему и делает все наперекор. На его смену, считает Лукьянов, придет политик такого же круга, просто, вероятно, менее одиозный, так что для России особо ничего не поменяется. Антироссийская же риторика в современной Германии не прекращается ни на день, но электорату она не сильно интересна – его волнуют другие вопросы, резюмирует эксперт.