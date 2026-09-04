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Главная / Общество /

«Новую газету» признали иноагентом

В обновленный список также вошел журнал «Историческая экспертиза»
Ксения Наумчик
Александра Астахова / Ведомости
Александра Астахова / Ведомости

Минюст России внес в реестр иноагентов онлайн-издание «Новая газета» и журнал «Историческая экспертиза». В список также вошли поэт Сергей Лейбград, писатель Феликс Сандалов и Татьяна Татаринова, сообщается на сайте ведомства.

По данным Минюста, «Новая газета» распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей и проводимой ими политике, об избирательной системе России, выступала против спецоперации и взаимодействовала с иностранными агентами.

В отношении «Исторической экспертизы» Минюст указал на распространение материалов иностранных агентов и нежелательных в РФ организаций, недостоверной информации о деятельности органов власти и выступления против спецоперации. Кроме того, главный редактор и заместитель главного редактора журнала признаны иноагентами, а руководство журнала осуществляется за рубежом.

Лейбград, Сандалов и Татаринова, по данным ведомства, распространяли недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти, а также об избирательной системе России. Они также выступали против спецоперации и распространяли материалы иноагентов.

Согласно сообщению Минюста, Лейбград и Татаринова проживают за пределами страны, а Сандалов является сооснователем и директором одной из включенных в перечень организаций и также проживает не в России.

Первый номер «Новой газеты» вышел в апреле 1993 г. В сентябре 2022 г. Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию газеты как СМИ в России. В июне 2023 г. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации «Novaja Gazeta Europe», юридического лица, созданного в 2022 г. интернет-изданием «Новая газета. Европа». В начале апреля 2026 г. в редакции «Новой газеты» прошли следственные действия в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных. Кроме того, силовики проверяли издание на связь с «Новой газетой. Европа» и «Антивоенным комитетом России (организация признана нежелательной на территории РФ)».

В сентябре 2023 г. Минюст внес в реестр иностранных агентов главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (считается в России иноагентом).

28 августа в список Минюста вошли российский комик Александр Незлобин (считается в России иноагентом), проект «Быть или» (считается в России иноагентом) журналист Константин Горожанко (считается в России иноагентом), блогер Алексей Мочалов (считается в России иноагентом) и информационный ресурс «Книгижарь» (считается в России иноагентом).

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