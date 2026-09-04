«Новую газету» признали иноагентом

Первый номер «Новой газеты» вышел в апреле 1993 г. В сентябре 2022 г. Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию газеты как СМИ в России. В июне 2023 г. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации «Novaja Gazeta Europe», юридического лица, созданного в 2022 г. интернет-изданием «Новая газета. Европа». В начале апреля 2026 г. в редакции «Новой газеты» прошли следственные действия в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных. Кроме того, силовики проверяли издание на связь с «Новой газетой. Европа» и «Антивоенным комитетом России (организация признана нежелательной на территории РФ) ».