WSJ: xAI оценили в $250 млрд в рамках сделки с SpaceX

3 февраля SpaceX объявила о покупке xAI. По данным CNN, слияние можно рассматривать как демонстрацию того, что стартапу требуются деньги для конкуренции в быстрорастущей сфере ИИ, и как свидетельство важности этой технологии для будущих космических исследований.