WSJ: xAI оценили в $250 млрд в рамках сделки с SpaceX
Стартап американского бизнесмена Илона Маска xAI, работающий в сфере искусственного интеллекта (ИИ), был оценен примерно в $250 млрд в рамках сделки с компанией-производителем космической техники SpaceX. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Объединенная компания xAI и SpaceX оценивается в $1,25 трлн.
3 февраля SpaceX объявила о покупке xAI. По данным CNN, слияние можно рассматривать как демонстрацию того, что стартапу требуются деньги для конкуренции в быстрорастущей сфере ИИ, и как свидетельство важности этой технологии для будущих космических исследований.
Днем ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Маск ведет предварительные переговоры о слиянии SpaceX и xAI. Агентство отмечало, что главным катализатором слияния является потребность ИИ в увеличении капитала. Скорость, с которой xAI расходует деньги, вынудила Маска больше размывать корпоративные границы, объединять капитал и переосмысливать целесообразность разделения своих проектов.
Объединив компании бизнесмен, возможно, также воплощает в жизнь свою идею о запуске центров обработки данных в космос.