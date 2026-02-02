Bloomberg: Илон Маск ведет переговоры о слиянии SpaceX и xAI
Миллиардер Илон Маск ведет предварительные переговоры о слиянии компании-производителя космической техники SpaceX с его старпом, работающим в сфере искусственного интеллекта (ИИ), xAI. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства уточнили, что SpaceX и xAI уже проинформировали некоторых своих инвесторов об этих планах. По их словам, компании могут объявить о заключении соглашения на этой неделе. При этом, отмечают источники Bloomberg, переговоры могут затянуться или вовсе сорваться, сообщили источники.
Если соответствующее соглашение будет заключено, две крупнейшие частные компании в мире объединятся. В сентябре 2025 г., по данным агентства, xAI привлекла средства в $200 млрд, а SpaceX в декабре собиралась провести продажу акций примерно на $800 млрд.
Главным катализатором слияния является потребность ИИ в увеличении капитала. Скорость, с которой xAI расходует денежные средства (около $1 млрд в месяц), вынудила Маска больше размывать корпоративные границы, объединять капитал и переосмысливать целесообразность разделения своих проектов, пишет Bloomberg.
Кроме того, объединив xAI и SpaceX, Маск, возможно, также воплощает в жизнь свою идею о запуске центров обработки данных в космос.
Bloomberg 30 января также сообщал, что в преддверии IPO SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla, а также альтернативное объединение с компанией xAI. По данным собеседников агентства, компания обсуждала возможность объединения SpaceX и Tesla и эту идею продвигают некоторые инвесторы.