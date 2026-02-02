Bloomberg: Илон Маск ведет переговоры о слиянии SpaceX и xAI

Собеседники агентства уточнили, что SpaceX и xAI уже проинформировали некоторых своих инвесторов об этих планах. По их словам, компании могут объявить о заключении соглашения на этой неделе. При этом, отмечают источники Bloomberg, переговоры могут затянуться или вовсе сорваться, сообщили источники.