SpaceX объединилась с xAI

О том, что Маск ведет предварительные переговоры о слиянии SpaceX и xAI Bloomberg со ссылкой на источники писал 2 февраля. Отмечалось, что сентябре 2025 г. xAI привлекла средства в $200 млрд, а SpaceX в декабре собиралась провести продажу акций примерно на $800 млрд.