Главная / Технологии /

SpaceX объединилась с xAI

Ведомости

Компания-производитель космической техники SpaceX американского предпринимателя Илона Маска приобрела xAI – его стартап, работающий в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает CNN со ссылкой на  сообщение компании.

Сам Маск заявил, что речь не просто о новой главе, а о «новой книге в миссии SpaceX и xAI».

CNN отмечает, что слияние можно рассматривать как демонстрацию того, что компании xAI требуются деньги для конкуренции в быстрорастущей сфере ИИ, а также как свидетельство важности этой технологии для будущих космических исследований.

О том, что Маск ведет предварительные переговоры о слиянии SpaceX и xAI Bloomberg со ссылкой на источники писал 2 февраля. Отмечалось, что сентябре 2025 г. xAI привлекла средства в $200 млрд, а SpaceX в декабре собиралась провести продажу акций примерно на $800 млрд.

30 января Bloomberg также сообщал, что в преддверии IPO SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla и альтернативное объединение с компанией xAI.

