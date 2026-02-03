SpaceX объединилась с xAI
Компания-производитель космической техники SpaceX американского предпринимателя Илона Маска приобрела xAI – его стартап, работающий в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает CNN со ссылкой на сообщение компании.
Сам Маск заявил, что речь не просто о новой главе, а о «новой книге в миссии SpaceX и xAI».
CNN отмечает, что слияние можно рассматривать как демонстрацию того, что компании xAI требуются деньги для конкуренции в быстрорастущей сфере ИИ, а также как свидетельство важности этой технологии для будущих космических исследований.
О том, что Маск ведет предварительные переговоры о слиянии SpaceX и xAI Bloomberg со ссылкой на источники писал 2 февраля. Отмечалось, что сентябре 2025 г. xAI привлекла средства в $200 млрд, а SpaceX в декабре собиралась провести продажу акций примерно на $800 млрд.
30 января Bloomberg также сообщал, что в преддверии IPO SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla и альтернативное объединение с компанией xAI.