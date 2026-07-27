Nvidia получит 4,5% акций южнокорейской компании Naver
Южнокорейская интернет-компания Naver выпустит 7,2 млн акций в пользу американской Nvidia Corp. на общую сумму около 1,48 трлн вон ($1,01 млрд). Благодаря этому Nvidia станет одним из крупнейших акционеров Naver с 4,5% акций. Об этом пишет Reuters.
Цена на одну акцию составила 204 500 вон, что на 1% меньше цены закрытия торгов в пятницу. Скидка сделана в рамках соглашения.
Этот шаг подчеркивает, что две компании продолжают углублять партнерство. 24 июля они вместе с инвестиционной группой Brookfield объявили, что планируют расширить центр обработки данных Naver для искусственного интеллекта (ИИ) и привлечь до $10 млрд инвестиций.
Расширение будет осуществлено на базе дата-центра в городе Седжон Naver GAK. В компании планируют, что в первом полугодии 2027 г. мощность дата-центра составит 55 МВт, а к 2028 г. – 200 МВт, позднее выйдет на гигаваттный уровень. Nvidia поставит графические процессоры для него.
Компания Nvidia инвестировала в компании, занимающиеся технологиями ИИ, облачными технологиями и другими направлениями, в том числе вложила $30 млрд в OpenAI и $10 млрд в Anthropic.
9 июня Bloomberg писал, что Китай планирует направить около 2 трлн юаней ($295 млрд) в течение пяти лет на строительство центров обработки данных по всей стране. Госкомпании China Mobile и China Telecom будут управлять основной частью центров обработки данных и обеспечивать их связь. По данным издания, планируется на 80% полагаться на местных поставщиков, в том числе Huawei Technologies, в вопросах таких технологий, как чипы для искусственного интеллекта. Предполагается, что это решение «вытеснит» Nvidia и Advanced Micro Devices.