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Китай намерен потратить $295 млрд на центры обработки данных

Ведомости

Китай планирует направить около 2 трлн юаней ($295 млрд) в течение пяти лет на строительство центров обработки данных по всей стране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, ключевые госучреждения, включая Национальную комиссию по развитию и реформам, разрабатывают план по созданию сети взаимосвязанных вычислительных центров по всей стране. Госкомпании China Mobile и China Telecom будут управлять основной частью центров обработки данных и обеспечивать их связь. По данным Bloomberg, планируется на 80% полагаться на местных поставщиков, в том числе Huawei Technologies, в вопросах таких технологий, как чипы для искусственного интеллекта. Предполагается, что это решение «вытеснит» Nvidia и Advanced Micro Devices.

Источники отметили, что проект центра обработки данных пока находится на стадии обсуждения и детали могут измениться.

В январе Reuters писал, что Китай планирует развернуть в космосе центры обработки данных для ИИ. Ведущий государственный космический подрядчик China Aerospace Science and Technology Corporation включил создание орбитальной инфраструктуры для обработки данных в свой пятилетний план развития.

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