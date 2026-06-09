Китай намерен потратить $295 млрд на центры обработки данных

По словам собеседников агентства, ключевые госучреждения, включая Национальную комиссию по развитию и реформам, разрабатывают план по созданию сети взаимосвязанных вычислительных центров по всей стране. Госкомпании China Mobile и China Telecom будут управлять основной частью центров обработки данных и обеспечивать их связь. По данным Bloomberg, планируется на 80% полагаться на местных поставщиков, в том числе Huawei Technologies, в вопросах таких технологий, как чипы для искусственного интеллекта. Предполагается, что это решение «вытеснит» Nvidia и Advanced Micro Devices.