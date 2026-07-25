WSJ: американские корпорации резко сокращают расходы на ИИ
Американские компании массово отказываются от трат на ИИ и переходят на более дешевые модели, в том числе китайские. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как показал эксперимент Cursor, разработка веб-браузера с нуля на флагманской модели OpenAI GPT-5.5 обошлась более чем в $10 000, тогда как использование комбинации собственной модели Cursor с Anthropic Opus 4.8 снизило стоимость до $1 339. При этом многие компании комбинируют дорогие и доступные решения в зависимости от сложности задачи.
Стартап Telnyx столкнулся с резким ростом расходов после того, как Anthropic изменила условия использования своей топ-модели. Суточные затраты могли превысить $100 000. В ответ компания перевела 1400 своих агентов на открытые модели китайского стартапа Z.AI, где стоимость одного агента составляет около $100 в день.
Сдвиг в бюджетах несет и геополитические последствия: США известны своими закрытыми моделями, а Китай – дешевыми открытыми, доступными для скачивания и доработки. OpenAI и Anthropic обвиняют китайских производителей в краже технологий, а в администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможные ограничения. Как пишет издание, 24 июля группа крупных технологических компаний, включая Nvidia, Microsoft и Palantir, выступила в поддержку открытых моделей, призвав политиков не вводить излишние запреты.
Microsoft рассматривает возможность добавления китайских моделей на свои платформы. Стартапы обсуждают использование открытых моделей с руководителями финансовых, медицинских и страховых компаний.
Платформа Zoom, использующая открытую модель Llama от Meta
The Wall Street Journal писала о том, что компания Илона Маска SpaceX ведет переговоры с министерством обороны США о предоставлении центров обработки данных для ИИ. В мае несколько ведущих американских ИИ-компаний заключили контракты с Пентагоном на участие в военных технологических разработках. Проекты предполагают развитие решений в области разведки, беспилотных систем и обработки данных.