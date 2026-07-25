WSJ: американские корпорации резко сокращают расходы на ИИ

Как показал эксперимент Cursor, разработка веб-браузера с нуля на флагманской модели OpenAI GPT-5.5 обошлась более чем в $10 000, тогда как использование комбинации собственной модели Cursor с Anthropic Opus 4.8 снизило стоимость до $1 339. При этом многие компании комбинируют дорогие и доступные решения в зависимости от сложности задачи.