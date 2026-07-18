WSJ: SpaceX ведет переговоры о предоставлении Пентагону своих ИИ-мощностей
Компания Илона Маска SpaceX ведет переговоры с министерством обороны США о предоставлении центров обработки данных для ИИ. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Потенциальная сумма сделки может составить несколько миллиардов долларов. Переговоры проходят в рамках планов американских военных по созданию центров обработки данных на своих объектах.
В мае ряд ведущих американских разработчиков ИИ заключили соглашения с Пентагоном для участия в военных технологических проектах. В ведомстве заявили, что соглашения направлены на ускорение перехода к модели «армии, ориентированной на ИИ». По информации The Guardian, помимо SpaceX договоренности достигнуты с компаниями OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services.
1 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что SpaceX создала прототип устройства, похожего на смартфон, предназначенного для работы с искусственным интеллектом. Презентация новинки прошла перед группой инвесторов накануне IPO компании.
В июне Google согласился платить компании Маска $920 млн в месяц за облачные услуги в рамках контракта до середины 2029 г. Anthropic, в свою очередь, ежемесячно перечисляет $1,25 млрд за вычислительные мощности для поддержки своей ИИ-системы Claude.