WSJ: SpaceX ведет переговоры о предоставлении Пентагону своих ИИ-мощностей

В мае ряд ведущих американских разработчиков ИИ заключили соглашения с Пентагоном для участия в военных технологических проектах. В ведомстве заявили, что соглашения направлены на ускорение перехода к модели «армии, ориентированной на ИИ». По информации The Guardian, помимо SpaceX договоренности достигнуты с компаниями OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services.