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Главная / Технологии /

WSJ: SpaceX показала инвесторам прототип ИИ-устройства тоньше iPhone

Ведомости

SpaceX разработала прототип устройства, напоминающего смартфон, для работы с искусственным интеллектом и представила его ряду инвесторов перед первичным публичным размещением акций (IPO), сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, устройство тоньше iPhone, работает на собственной операционной системе и интегрирует технологии ИИ от xAI, а его основой служит чип Qualcomm Snapdragon.

Ранее Илон Маск отрицал, что SpaceX разрабатывает смартфон, однако допускал, что будущее устройство компании может быть «совсем другим» и более ИИ-ориентированным, чем обычный смартфон.

29 июня SpaceX успешно вывела на орбиту 7-тонный спутник Sirius SXM-11 с помощью Falcon 9 для нужд спутникового радио в Северной Америке. 25 июня экологи по всему миру начали оспаривать проекты дата-центров для ИИ, в том числе проект xAI Илона Маска в Миссисипи, из-за высокого энергопотребления и нарушений экологических норм. 22 июня Tesla раскрыла технические подробности Cybercab — двухместного электромобиля без руля и педалей, старт продаж которого запланирован на начало 2027 года.

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