WSJ: SpaceX показала инвесторам прототип ИИ-устройства тоньше iPhone

29 июня SpaceX успешно вывела на орбиту 7-тонный спутник Sirius SXM-11 с помощью Falcon 9 для нужд спутникового радио в Северной Америке. 25 июня экологи по всему миру начали оспаривать проекты дата-центров для ИИ, в том числе проект xAI Илона Маска в Миссисипи, из-за высокого энергопотребления и нарушений экологических норм. 22 июня Tesla раскрыла технические подробности Cybercab — двухместного электромобиля без руля и педалей, старт продаж которого запланирован на начало 2027 года.