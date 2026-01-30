Зеленский признал проблему насильственной мобилизации на Украине

28 января командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предложил принудительно мобилизовывать иностранцев с ВНЖ на Украине. На территории страны проживают около 100 000 таких мужчин призывного возраста. Военный считает, что их нужно обязать подписывать контракт на службу в армии на полгода.