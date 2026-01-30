Газета
Главная / Политика /

Зеленский признал проблему насильственной мобилизации на Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский признал проблему насильственной мобилизации в стране. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами. Фрагмент его заявления публикует «Страна».

Заленский рассказал, что у украинского министра обороны Михаила Федорова есть три задачи. Нужно разобраться с закрытием неба, с вопросами «бусификации» (сленговое название принудительной мобилизации) и контрактной армией.

28 января командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предложил принудительно мобилизовывать иностранцев с ВНЖ на Украине. На территории страны проживают около 100 000 таких мужчин призывного возраста. Военный считает, что их нужно обязать подписывать контракт на службу в армии на полгода.

14 января Федоров заявил, что 2 млн человек находятся в розыске по линии ТЦК (военкоматов). 200 000 из них – за дезертирство.

20 декабря 2025 г. руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что проблемы с мобилизацией в стране обусловлены внутренними ошибками и, прежде всего, проигранной медийной компанией.

