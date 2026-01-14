Газета
Главная / Политика /

Министр обороны Украины заявил о 200 000 дезертиров из ВСУ

Ведомости

На Украине 2 млн человек находятся в розыске по линии ТЦК (военкоматов). 200 000 из них – за дезертирство. Такие цифры привел во время своего утверждения в Верховной раде новый глава минобороны Украины Михаил Федоров. Кадры его выступления опубликовал Sputnik.

Он также рассказал, что в его руки министерство попало с долгами в 300 млрд гривен (около $7 млрд).

«Нам нужно решить, сделать нашу домашнюю работу с теми проблемами, которые есть сегодня, чтобы можно было двигаться дальше», – добавил он.

11 ноября 2025 г. Financial Times (FT) со ссылкой на военного чиновника писала, что значительное число недавно мобилизованных на Украине солдат дезертируют задолго до прибытия в свои части. По данным издания, число случаев дезертирства на Украине растет. В октябре было возбуждено почти 20 000 дел о самовольной отлучке и дезертирстве. По данным прокуратуры республики, это наивысший месячный показатель в году.

