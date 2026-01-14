Министр обороны Украины заявил о 200 000 дезертиров из ВСУ

11 ноября 2025 г. Financial Times (FT) со ссылкой на военного чиновника писала, что значительное число недавно мобилизованных на Украине солдат дезертируют задолго до прибытия в свои части. По данным издания, число случаев дезертирства на Украине растет. В октябре было возбуждено почти 20 000 дел о самовольной отлучке и дезертирстве. По данным прокуратуры республики, это наивысший месячный показатель в году.