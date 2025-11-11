Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: многие мобилизованные украинцы дезертируют задолго до прибытия в части

Ведомости

Значительное число недавно мобилизованных на Украине солдат дезертирует задолго до прибытия в свои части. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на военного чиновника.

По данным издания, число случаев дезертирства на Украине растет. В октябре было возбуждено почти 20 000 дел о самовольной отлучке и дезертирстве. По данным прокуратуры республики, это наивысший месячный показатель в этом году.

При этом реальное количество дезертировавших солдат неизвестно. FT пишет, что украинские военные «регулярно покидают подразделения командиров, которых считают безрассудными, чтобы присоединиться к более сильным». При этом бригады «конкурируют за переманивание бывших дезертиров».

«В результате сухопутные войска не расширяются, а фактически сокращаются в численности», – сказал директор отслеживающей конфликт польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка.

По его словам, плотность украинских войск уже «настолько мала, что некоторые участки фронта фактически охраняются только беспилотниками».

В середине октября издание «Страна» со ссылкой на офис генпрокурора сообщало, что за последний год на Украине самовольно оставили часть вдвое больше военнослужащих, чем в первые 2,5 года конфликта. Всего за время конфликта было возбуждено почти 290 000 уголовных дел за самовольное оставление части и дезертирство. С января 2022 г. по сентябрь 2024 г. было возбуждено 90 000 дел, за последний год – еще 200 000.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте