FT: многие мобилизованные украинцы дезертируют задолго до прибытия в части
Значительное число недавно мобилизованных на Украине солдат дезертирует задолго до прибытия в свои части. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на военного чиновника.
По данным издания, число случаев дезертирства на Украине растет. В октябре было возбуждено почти 20 000 дел о самовольной отлучке и дезертирстве. По данным прокуратуры республики, это наивысший месячный показатель в этом году.
При этом реальное количество дезертировавших солдат неизвестно. FT пишет, что украинские военные «регулярно покидают подразделения командиров, которых считают безрассудными, чтобы присоединиться к более сильным». При этом бригады «конкурируют за переманивание бывших дезертиров».
«В результате сухопутные войска не расширяются, а фактически сокращаются в численности», – сказал директор отслеживающей конфликт польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка.
По его словам, плотность украинских войск уже «настолько мала, что некоторые участки фронта фактически охраняются только беспилотниками».
В середине октября издание «Страна» со ссылкой на офис генпрокурора сообщало, что за последний год на Украине самовольно оставили часть вдвое больше военнослужащих, чем в первые 2,5 года конфликта. Всего за время конфликта было возбуждено почти 290 000 уголовных дел за самовольное оставление части и дезертирство. С января 2022 г. по сентябрь 2024 г. было возбуждено 90 000 дел, за последний год – еще 200 000.