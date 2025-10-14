Число случаев дезертирства на Украине выросло вдвое за год

2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе диалога с модератором на «Валдае» заявил, что в России есть дезертиры, но их единицы. Он напомнил, что РФ не проводит принудительной мобилизации: набор в армию ведется за счет добровольцев. По его словам, российской армии хватает личного состава. Путин также отметил, что на Украине с января по сентябрь зафиксировано примерно 150 000 дезертиров.