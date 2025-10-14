Число случаев дезертирства на Украине выросло вдвое за год
По данным ведомства, суммарно за время конфликта было возбуждено почти 290 000 уголовных дел за самовольное оставление части и дезертирство. В период с января 2022 г. по сентябрь 2024 г. было возбуждено 90 000 дел, за последний год – еще 200 000.
Издание отметило, что эти цифры подтверждены оценками экс-нардепа и командира роты беспилотников Игоря Луценко и нардепа Марьяны Безуглой. Кроме того, согласно их утверждениям, действительное количество ушедших «в самоволку» гораздо превышает официальные цифры.
В августе «Украинская правда» со ссылкой на офис генерального прокурора писала, что с начала 2025 г. было зарегистрировано 110 511 случаев самовольного оставления части в украинской армии. Отмечалось, что это больше, чем за три предыдущих года конфликта с Россией.
2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе диалога с модератором на «Валдае» заявил, что в России есть дезертиры, но их единицы. Он напомнил, что РФ не проводит принудительной мобилизации: набор в армию ведется за счет добровольцев. По его словам, российской армии хватает личного состава. Путин также отметил, что на Украине с января по сентябрь зафиксировано примерно 150 000 дезертиров.