Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Число случаев дезертирства на Украине выросло вдвое за год

Ведомости

В течение последнего года на Украине самовольно оставили часть вдвое больше военнослужащих, чем в первые 2,5 года конфликта. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на офис генпрокурора.

По данным ведомства, суммарно за время конфликта было возбуждено почти 290 000 уголовных дел за самовольное оставление части и дезертирство. В период с января 2022 г. по сентябрь 2024 г. было возбуждено 90 000 дел, за последний год – еще 200 000.

Издание отметило, что эти цифры подтверждены оценками экс-нардепа и командира роты беспилотников Игоря Луценко и нардепа Марьяны Безуглой. Кроме того, согласно их утверждениям, действительное количество ушедших «в самоволку» гораздо превышает официальные цифры.

Путин: в России есть дезертиры, но их единицы

Политика / Армия и спецслужбы

В августе «Украинская правда» со ссылкой на офис генерального прокурора писала, что с начала 2025 г. было зарегистрировано 110 511 случаев самовольного оставления части в украинской армии. Отмечалось, что это больше, чем за три предыдущих года конфликта с Россией.

2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе диалога с модератором на «Валдае» заявил, что в России есть дезертиры, но их единицы. Он напомнил, что РФ не проводит принудительной мобилизации: набор в армию ведется за счет добровольцев. По его словам, российской армии хватает личного состава. Путин также отметил, что на Украине с января по сентябрь зафиксировано примерно 150 000 дезертиров.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь