С начала года самовольно оставили часть более 110 000 украинских солдат

По ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы) на Украине в 2022 г. зарегистрировано 6988 дел, в 2023 г. – 17 658, в 2024 г. – 67 840 производств. Всего с начала конфликта количество таких дел составляет 202 997. При этом 15 564 из них о подозрении, пишет украинская газета.