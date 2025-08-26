Газета
Главная / Политика /

С начала года самовольно оставили часть более 110 000 украинских солдат

Ведомости

С начала 2025 г. зарегистрировано 110 511 случаев самовольного оставления части в вооруженных силах Украины (ВСУ) – больше, чем за три предыдущих года конфликта с Россией. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на офис генерального прокурора.

По ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы) на Украине в 2022 г. зарегистрировано 6988 дел, в 2023 г. – 17 658, в 2024 г. – 67 840 производств. Всего с начала конфликта количество таких дел составляет 202 997. При этом 15 564 из них о подозрении, пишет украинская газета.

По ст. 408 УК (дезертирство) суммарно за три года зарегистрировано 50 058 делопроизводств и 1248 из них – по подозрению.

6 апреля оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщал, что количество дезертиров, бежавших из ВСУ, составляет порядка 250 000 человек, или треть численности украинской армии. Он пояснил, что на 1 апреля число официально зарегистрированных случаев составляло 175 435. По его словам, в реальности регистрируется только 60–70% случаев дезертирства.

