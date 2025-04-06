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Украинский депутат назвал число случаев дезертирства в ВСУ

Ведомости

Количество дезертиров, бежавших из вооруженных сил Украины (ВСУ), составляет порядка 250 000 человек, или треть численности украинской армии, заявил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он пояснил, что на 1 апреля число официально зарегистрированных случаев составляло 175 435. «В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть по факту сейчас в бегах около 250 000 человек, или треть украинской армии», – пояснил он в своем Telegram-канале.

По информации Дубинского, пропавших без вести украинских солдат «примерно такое же количество», в результате на стороне Украины воюет до 300 000 человек.

«К осени воевать будет некому и нечем. Как бы не зверствовали ТЦК-шники», – добавил он, имея в виду сотрудников украинских военкоматов, которые проводят насильственную мобилизацию на Украине.

В начале марта Дубинский потребовал инициировать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского на фоне провала переговоров в Вашингтоне, направив соответствующее прошение руководству Рады.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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