Украинский депутат назвал число случаев дезертирства в ВСУ

Он пояснил, что на 1 апреля число официально зарегистрированных случаев составляло 175 435. «В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть по факту сейчас в бегах около 250 000 человек, или треть украинской армии», – пояснил он в своем Telegram-канале.