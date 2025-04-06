Украинский депутат назвал число случаев дезертирства в ВСУ
Количество дезертиров, бежавших из вооруженных сил Украины (ВСУ), составляет порядка 250 000 человек, или треть численности украинской армии, заявил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Он пояснил, что на 1 апреля число официально зарегистрированных случаев составляло 175 435. «В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть по факту сейчас в бегах около 250 000 человек, или треть украинской армии», – пояснил он в своем Telegram-канале.
По информации Дубинского, пропавших без вести украинских солдат «примерно такое же количество», в результате на стороне Украины воюет до 300 000 человек.
«К осени воевать будет некому и нечем. Как бы не зверствовали ТЦК-шники», – добавил он, имея в виду сотрудников украинских военкоматов, которые проводят насильственную мобилизацию на Украине.
В начале марта Дубинский потребовал инициировать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского на фоне провала переговоров в Вашингтоне, направив соответствующее прошение руководству Рады.