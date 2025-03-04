Депутат Рады потребовал инициировать процедуру импичмента Зеленского
Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский потребовал инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского. Соответствующее обращение он направил спикеру парламента Руслану Стефанчуку, но выразил сомнение, что руководство Рады поставит этот вопрос на голосование, опасаясь распада правящей коалиции.
В своем Telegram-канале Дубинский пояснил, что основанием для импичмента стал дипломатический провал Зеленского в Белом доме, приведший к утрате безусловной поддержки США. По мнению депутата, это стало следствием некомпетентного управления страной, неудачной внешней политики. Он потребовал созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения вопроса о создании специальной следственной комиссии и выдачи подписных листов для сбора необходимых 220 голосов.
Политик подчеркнул, что скрыть кризис не удастся, а импичмент Зеленского – это требование времени.
28 февраля Зеленский посетил Белый дом, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом. В ходе беседы Зеленский перебивал Трампа и резко высказывался в адрес прессы, на что Трамп указал ему на неуважительное поведение. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также отметил, что украинский лидер забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку. В результате Зеленского попросили покинуть Белый дом, а запланированные подписание соглашения о полезных ископаемых и совместная пресс-конференция были отменены.
18 февраля Трамп заявил, что уровень поддержки Зеленского снизился до 4% и Украина должна провести выборы, если хочет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. На следующий день Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, вновь подчеркнув его крайне низкие рейтинги.