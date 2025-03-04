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Депутат Рады потребовал инициировать процедуру импичмента Зеленского

Ведомости

Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский потребовал инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского. Соответствующее обращение он направил спикеру парламента Руслану Стефанчуку, но выразил сомнение, что руководство Рады поставит этот вопрос на голосование, опасаясь распада правящей коалиции.

В своем Telegram-канале Дубинский пояснил, что основанием для импичмента стал дипломатический провал Зеленского в Белом доме, приведший к утрате безусловной поддержки США. По мнению депутата, это стало следствием некомпетентного управления страной, неудачной внешней политики. Он потребовал созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения вопроса о создании специальной следственной комиссии и выдачи подписных листов для сбора необходимых 220 голосов.

Политик подчеркнул, что скрыть кризис не удастся, а импичмент Зеленского – это требование времени.

28 февраля Зеленский посетил Белый дом, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом. В ходе беседы Зеленский перебивал Трампа и резко высказывался в адрес прессы, на что Трамп указал ему на неуважительное поведение. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также отметил, что украинский лидер забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку. В результате Зеленского попросили покинуть Белый дом, а запланированные подписание соглашения о полезных ископаемых и совместная пресс-конференция были отменены.

18 февраля Трамп заявил, что уровень поддержки Зеленского снизился до 4% и Украина должна провести выборы, если хочет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. На следующий день Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, вновь подчеркнув его крайне низкие рейтинги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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