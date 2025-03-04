Депутат Рады потребовал инициировать процедуру импичмента Зеленского

28 февраля Зеленский посетил Белый дом, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом. В ходе беседы Зеленский перебивал Трампа и резко высказывался в адрес прессы, на что Трамп указал ему на неуважительное поведение. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также отметил, что украинский лидер забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку. В результате Зеленского попросили покинуть Белый дом, а запланированные подписание соглашения о полезных ископаемых и совместная пресс-конференция были отменены.