Буданов заявил, что Украина сама разрушила свою мобилизацию
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что проблемы с мобилизацией в стране обусловлены внутренними ошибками, тогда как роль России в этом вопросе преувеличена. Его слова приводит украинское издание «Страна».
«Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации. Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние не так велико, как всем кажется», – сказал он в интервью украинским СМИ.
По словам Буданова, сложности возникли внутри самой страны, «иногда осмысленно из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно».
«Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили», – подчеркнул он.
Как ранее признал командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько, в ВСУ наблюдается большое количество дезертирства. Как писала газета Financial Times, значительное число недавно мобилизованных на Украине солдат дезертируют задолго до прибытия в свои части. В октябре было возбуждено почти 20 000 дел о самовольной отлучке и дезертирстве.