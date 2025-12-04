ВСУ признали большое количество дезертирства в своих рядах

В середине октября издание «Страна» со ссылкой на офис генпрокурора сообщало, что за последний год на Украине самовольно оставили часть вдвое больше военнослужащих, чем в первые 2,5 года конфликта. Всего за время конфликта было возбуждено почти 290 000 уголовных дел за самовольное оставление части и дезертирство. С января 2022 г. по сентябрь 2024 г. было возбуждено 90 000 дел, за последний год – еще 200 000.