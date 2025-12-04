ВСУ признали большое количество дезертирства в своих рядах
В рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно людей, но огромное количество дезертирства, сообщил в интервью «Украинской правде» командующий штурмовыми войсками Валентин Манько.
«Если бы у нас ежемесячная мобилизация составляла не 30 000 человек, а 70 000, все подразделения были бы укомплектованы. В конце концов, у нас достаточная мобилизация, просто очень много в СОЧ (самовольное оставление воинской части) уходят», – рассказал он.
Манько отметил, что в России такого количества дезертирства нет. Он объяснил СОЧ тем, что среди украинской армии не хватает информационной политики. Кроме того, проведение амнистии, по словам Манько, будет порождать следующие и следующие СОЧ.
11 ноября газета Financial Times со ссылкой на военного чиновника писала, что значительное число недавно мобилизованных на Украине солдат дезертируют задолго до прибытия в свои части. В октябре было возбуждено почти 20 000 дел о самовольной отлучке и дезертирстве. По данным прокуратуры республики, это наивысший месячный показатель в этом году.
В середине октября издание «Страна» со ссылкой на офис генпрокурора сообщало, что за последний год на Украине самовольно оставили часть вдвое больше военнослужащих, чем в первые 2,5 года конфликта. Всего за время конфликта было возбуждено почти 290 000 уголовных дел за самовольное оставление части и дезертирство. С января 2022 г. по сентябрь 2024 г. было возбуждено 90 000 дел, за последний год – еще 200 000.