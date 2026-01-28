На Украине предложили мобилизовывать иностранцев с ВНЖ
Командир разведподразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский предложил принудительно мобилизовывать иностранцев с видом на жительство (ВНЖ) на Украине. Об этом он заявил в эфире канала «Новости.Live».
Эта идея, сообщил Ярославский, уже прорабатывается в генштабе ВСУ, и ее поддерживают многие народные депутаты. По словам военного, на территории Украины проживает около 100 000 таких мужчин призывного возраста. Он считает, что их нужно обязать подписывать контракт на службу в армии на полгода.
29 декабря 2025 г. глава управления информационных технологий минобороны Украины Олег Берестовой заявил, что ведомство запускает цифровую систему отслеживания передвижения мобилизованных. По его словам, это позволит фиксировать самовольное оставление части.
14 октября 2025 г. издание «Страна» со ссылкой на офис генпрокурора Украины писало, что в течение последнего года на Украине самовольно оставили часть вдвое больше военнослужащих, чем в первые 2,5 года конфликта. По данным ведомства, суммарно за время конфликта было возбуждено почти 290 000 уголовных дел за самовольное оставление части и дезертирство.