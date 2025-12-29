На Украине начнут отслеживать передвижение мобилизованных

14 октября «Страна» со ссылкой на офис генпрокурора Украины писало, что в течение последнего года на Украине самовольно оставили часть вдвое больше военнослужащих, чем в первые 2,5 года конфликта. По данным ведомства, суммарно за время конфликта было возбуждено почти 290 000 уголовных дел за самовольное оставление части и дезертирство.