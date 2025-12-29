На Украине начнут отслеживать передвижение мобилизованных
Минобороны Украины запускает цифровую систему отслеживания передвижения мобилизованных, передает издание «Страна». По словам главы управления информационных технологий ведомства Олега Берестового, это необходимо для сокращения числа самовольных оставлений части.
Система будет называться «Чекин мобилизованного». По ней будет фиксация всех этапов прохождения службы – от вручения повестки до прибытия в воинскую часть. Берестовой добавил, что это позволит фиксировать самовольное оставление части.
В декабре командующий штурмовыми войсками Валентин Манько сообщил в интервью «Украинской правде», что в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно людей, но огромное количество дезертирства. Он уточнял, что на Украине достаточная мобилизация, но «очень много в СОЧ (самовольное оставление воинской части) уходят».
14 октября «Страна» со ссылкой на офис генпрокурора Украины писало, что в течение последнего года на Украине самовольно оставили часть вдвое больше военнослужащих, чем в первые 2,5 года конфликта. По данным ведомства, суммарно за время конфликта было возбуждено почти 290 000 уголовных дел за самовольное оставление части и дезертирство.