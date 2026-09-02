Путин назвал все военные объекты на Украине законной целью для ВС России

В ходе пресс-конференции российский лидер также сказал, что ВС РФ наносили удары только по судам, перевозящим боеприпасы и оружие на Украину. Он подчеркнул, что удары наносились точечно и «по сути дела, Россия не трогала никаких гражданских судов».