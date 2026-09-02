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Путин назвал все военные объекты на Украине законной целью для ВС России

Анна Суслова

Любые военные объекты на Украине - законная цель для ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке.

«Любые военные объекты на Украине – наша законная цель», – сказал он.

Путин подчеркнул, что если на территории Украины есть британские военные объекты, они также станут целью российской армии на законных основаниях.

В ходе пресс-конференции российский лидер также сказал, что ВС РФ наносили удары только по судам, перевозящим боеприпасы и оружие на Украину. Он подчеркнул, что удары наносились точечно и «по сути дела, Россия не трогала никаких гражданских судов».

Президент также отметил, что ущерб от атак Украины на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП. Глава государства добавил, что это не критично для России.

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