Путин назвал все военные объекты на Украине законной целью для ВС России
Любые военные объекты на Украине - законная цель для ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке.
«Любые военные объекты на Украине – наша законная цель», – сказал он.
Путин подчеркнул, что если на территории Украины есть британские военные объекты, они также станут целью российской армии на законных основаниях.
В ходе пресс-конференции российский лидер также сказал, что ВС РФ наносили удары только по судам, перевозящим боеприпасы и оружие на Украину. Он подчеркнул, что удары наносились точечно и «по сути дела, Россия не трогала никаких гражданских судов».
Президент также отметил, что ущерб от атак Украины на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП. Глава государства добавил, что это не критично для России.