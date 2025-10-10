Газета
Главная / Общество /

Ким Чен Ын лично поблагодарил Shaman за выступление в Пхеньяне

Ведомости

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын лично выразил благодарность артисту Shaman (Ярослав Дронов) за выступление на торжественном концерте российских деятелей искусства в Пхеньяне. Их совместный снимок опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, концерт состоялся в художественном театре «Мансудэ» 9 октября в рамках празднования 80-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Среди выступавших были популярные российские певцы, деятели искусства Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, театра балета «Тодес» и ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.

Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность российским артистам. Он подчеркнул, что концерт внесет своеобразный вклад в дальнейшее развитие «день за днем укрепляющихся тесных уз корейско-российских отношений и братского содружества». На праздничном мероприятии также присутствовали сотрудники посольства РФ в КНДР.

8 октября зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев прилетел в Пхеньян с официальным визитом. Делегация партии во главе с Медведевым посетила КНДР по приглашению ЦК ТПК. Отмечалось, что российские представители примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию основания ТПК.

