Ким Чен Ын лично поблагодарил Shaman за выступление в Пхеньяне

Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность российским артистам. Он подчеркнул, что концерт внесет своеобразный вклад в дальнейшее развитие «день за днем укрепляющихся тесных уз корейско-российских отношений и братского содружества». На праздничном мероприятии также присутствовали сотрудники посольства РФ в КНДР.