Медведев прибыл в Пхеньян на празднование 80-летия Трудовой партии Кореи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прилетел в Пхеньян с официальным визитом, сообщает ТАСС.
Делегация «Единой России» во главе с Медведевым посетила Корейскую Народно-Демократическую Республику по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Российские представители примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию основания ТПК.
Партия, учрежденная в 1945 г., является правящей в КНДР. Ее возглавляет лидер государства Ким Чен Ын. Годовщина основания ТПК отмечается 10 октября.
15 августа Медведев направлял Ким Чен Ыну поздравление по случаю 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства, отметив, что сегодня народы России и КНДР продолжают совместно противостоять внешнему давлению и деструктивным силам.