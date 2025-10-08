Медведев прибыл в Пхеньян на празднование 80-летия Трудовой партии Кореи

15 августа Медведев направлял Ким Чен Ыну поздравление по случаю 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства, отметив, что сегодня народы России и КНДР продолжают совместно противостоять внешнему давлению и деструктивным силам.