Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев прибыл в Пхеньян на празднование 80-летия Трудовой партии Кореи

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прилетел в Пхеньян с официальным визитом, сообщает ТАСС.

Делегация «Единой России» во главе с Медведевым посетила Корейскую Народно-Демократическую Республику по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Российские представители примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию основания ТПК.

Партия, учрежденная в 1945 г., является правящей в КНДР. Ее возглавляет лидер государства Ким Чен Ын. Годовщина основания ТПК отмечается 10 октября.

15 августа Медведев направлял Ким Чен Ыну поздравление по случаю 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства, отметив, что сегодня народы России и КНДР продолжают совместно противостоять внешнему давлению и деструктивным силам.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её