Медведев поздравил Ким Чен Ына с 80-й годовщиной освобождения Кореи
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 80-й годовщиной освобождения Корейского полуострова «от японского колониального господства». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
В поздравительной телеграмме Медведев отметил, что российский и северокорейский народы «и сегодня плечом к плечу противостоят внешним деструктивным силам, прилагают целенаправленные усилия по построению справедливого мирового порядка».
Он отметил, что свидетельством прочности уз между странами является участие военных КНДР в боевых действиях на территории Курской области.
В день освобождения Кореи 15 августа в Пхеньяне выступит Shaman (Ярослав Дронов). Он прибыл в КНДР в составе делегации Министерства культуры РФ. Помимо Shamanа, в ее состав вошли ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Минобороны.
14 августа в Пхеньяне состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и Ким Чен Ына. Володин передал лидеру КНДР слова приветствия и поздравления от президента Владимира Путина с годовщиной освобождения Кореи.