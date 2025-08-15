Медведев поздравил Ким Чен Ына с 80-й годовщиной освобождения Кореи

В день освобождения Кореи 15 августа в Пхеньяне выступит Shaman (Ярослав Дронов). Он прибыл в КНДР в составе делегации Министерства культуры РФ. Помимо Shamanа, в ее состав вошли ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Минобороны.