Володин провел встречу с Ким Чен Ыном в Северной Корее
В Пхеньяне состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты.
В ходе переговоров Володин передал лидеру КНДР слова приветствия и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства от президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, председатель Госдумы выразил Ким Чен Ыну слова признательности за поддержку России в боевых действиях на территории Курской области.
В ночь с 13 на 14 августа Володин прибыл в Пхеньян во главе российской делегации по приглашению парламента КНДР. Визит продлится до 15 августа. За это время российская делегация посетит ряд встреч и примет участие в праздничных мероприятиях.
Позже в международном аэропорту Пхеньяна встретили и делегацию Минкультуры РФ, в состав которой входит певец Shaman. Возглавляет ее замминистра Андрей Малышев.