Общество

Певец Shaman прилетел в Пхеньян в составе российской делегации

Ведомости

Певец Ярослав Дронов (Shaman) приехал в КНДР вместе с делегацией от Минкультуры РФ по приглашению на празднование 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Россию представляет делегация во главе с замминистра культуры Андреем Малышевым. Также в состав вошли ансамбль Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» Минобороны и ансамбль Воздушно-десантных войск. В международном аэропорту Пхеньяна российских представителей встретили замминистра культуры КНДР Пак Гён Чхоль, посол в Пхеньяне Александр Мацегора и другие дипломаты РФ.

В ночь на 14 августа в КНДР также прибыла делегация Госдумы во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным. Все прибывшие россияне поучаствуют в праздничных мероприятиях. Годовщина победы отмечается 15 августа.

12 августа во время телефонного разговора председатель КНДР Ким Чен Ын сказал президенту РФ Владимиру Путину, что его страна всегда будет поддерживать решения российского руководства. «Ким Чен Ын <...> еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, также и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства», – говорится в публикации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

