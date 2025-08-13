Ким Чен Ын пообещал Путину всегда поддерживать Россию

Разговор прошел 12 августа и в том числе был посвящен отмечаемой 15 августа 80-й годовщине освобождения Кореи от японского колониального господства. Путин поздравил Ким Чен Ына с памятной датой, а северокорейский председатель отметил героические подвиги, совершенные солдатами СССР в то время. Во время беседы президент РФ поделился с собеседником информацией в контексте подготовки к предстоящим переговорам с президентом США Дональдом Трампом.