Ким Чен Ын пообещал Путину всегда поддерживать Россию
КНДР будет всегда поддерживать решения российского руководства, сказал северокорейский лидер Ким Чен Ын президенту РФ Владимиру Путину во время телефонного разговора, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Ким Чен Ын <...> еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, также и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства», – говорится в публикации агентства.
По данным издания, Путин, в свою очередь, вновь поблагодарил Пхеньян за помощь при освобождении Курской области и высоко оценил смелость воинов.
Разговор прошел 12 августа и в том числе был посвящен отмечаемой 15 августа 80-й годовщине освобождения Кореи от японского колониального господства. Путин поздравил Ким Чен Ына с памятной датой, а северокорейский председатель отметил героические подвиги, совершенные солдатами СССР в то время. Во время беседы президент РФ поделился с собеседником информацией в контексте подготовки к предстоящим переговорам с президентом США Дональдом Трампом.