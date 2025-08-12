Путин и Ким Чен Ын обсудили предстоящие переговоры с Трампом

В Кремле официально подтвердили достижение договоренности о встрече президентов России и США 15 августа на Аляске. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, выбор места обусловлен тем, что именно на Аляске и в Арктическом регионе пересекаются экономические интересы двух стран, открывая перспективы взаимовыгодных проектов.