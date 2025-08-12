Путин и Ким Чен Ын обсудили предстоящие переговоры с Трампом

Путин и Ким Чен Ын обсудили предстоящие переговоры с ТрампомРоссийский президент также оценил помощь КНДР в освобождении Курской области
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в Кремле.
В ходе беседы российский лидер поделился с собеседником информацией в контексте подготовки к предстоящим переговорам с президентом США Дональдом Трампом.
Путин также высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от ВСУ.
В ходе разговора российский лидер поздравил Ким Чен Ына с отмечаемой 15 августа 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства. Стороны также договорились о дальнейшем поддержании личных контактов.
С 14 по 15 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации по приглашению Верховного народного собрания КНДР посетит Пхеньян. Ожидается, что делегация примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Корейского полуострова.
В Кремле официально подтвердили достижение договоренности о встрече президентов России и США 15 августа на Аляске. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, выбор места обусловлен тем, что именно на Аляске и в Арктическом регионе пересекаются экономические интересы двух стран, открывая перспективы взаимовыгодных проектов.