Володин посетит Пхеньян с официальным визитом 14-15 августа

1 августа почтовая корпорация КНДР объявила о создании Россией и Северной Кореей марок в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от Японии. Их выпуск запланирован на 15 августа, когда и празднуется годовщина. На марках изображен Монумент Освобождения и надпись «Совместный выпуск КНДР и России». К этому памятнику обычно приезжают туристы из России при посещении Пхеньяна.