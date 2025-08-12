Володин посетит Пхеньян с официальным визитом 14-15 августа
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации по приглашению Верховного народного собрания КНДР посетит Пхеньян. Об этом сообщает парламентское телевидение «Дума ТВ».
Визит состоится с 14 по 15 августа. Ожидается, что делегация примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Корейского полуострова.
1 августа почтовая корпорация КНДР объявила о создании Россией и Северной Кореей марок в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от Японии. Их выпуск запланирован на 15 августа, когда и празднуется годовщина. На марках изображен Монумент Освобождения и надпись «Совместный выпуск КНДР и России». К этому памятнику обычно приезжают туристы из России при посещении Пхеньяна.
Монумент появился в КНДР 15 августа 1946 г. Он означает благодарность корейского народа воинам СССР, которые погибли при освобождении страны в конце Второй мировой войны. Обелиск находится на холме Моранбон, который является одной из самых высоких сопок в Пхеньяне.