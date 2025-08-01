Россия и КНДР издадут почтовые марки в честь освобождения Кореи
Россия и КНДР создали марки в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от Японии, сообщила почтовая корпорация КНДР на своем сайте. Компания уточнила, что их планируется выпустить 15 августа, когда и празднуется годовщина.
На марках изображен Монумент Освобождения и надпись «Совместный выпуск КНДР и России». К этому памятнику обычно приезжают туристы из России, когда посещают Пхеньян.
Монумент появился в КНДР 15 августа 1946 г. Он означает благодарность корейского народа воинам СССР, которые погибли при освобождении государства в конце Второй мировой войны. Обелиск находится на холме Моранбон, который является одной из самых высоких сопок в столице КНДР.
29 июля страны подписали план культурного сотрудничества. В его рамках КНДР планирует организовать выставку произведений искусства «Мансудэ» во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства с 18 августа по 17 сентября. Подписи в документе поставили представители министерств культуры КНДР и РФ.