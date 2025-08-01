Россия и КНДР издадут почтовые марки в честь освобождения Кореи

Монумент появился в КНДР 15 августа 1946 г. Он означает благодарность корейского народа воинам СССР, которые погибли при освобождении государства в конце Второй мировой войны. Обелиск находится на холме Моранбон, который является одной из самых высоких сопок в столице КНДР.