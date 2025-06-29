Россия и Северная Корея подписали план культурного сотрудничества

17 июня секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщал, что КНДР отправит в Россию 5000 военных строителей и 1000 саперов для участия в восстановлении разрушенных объектов и разминировании территорий Курской области. В России и КНДР также появятся мемориалы в честь северокорейских военных, погибших при освобождении Курской области от ВСУ.