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Россия и Северная Корея подписали план культурного сотрудничества

Ведомости

Между министерствами культуры России и Северной Кореи подписан план культурного сотрудничества. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«Документ предусматривает реализацию ряда совместных инициатив, направленных на развитие двусторонних культурных связей и укрепление гуманитарного партнерства», – сказано в сообщении.

КНДР организует выставку произведений искусства «Мансудэ» во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства с 18 августа по 17 сентября. Российская сторона составила план культурных мероприятий, посвященных русскому языку в контексте традиций и культуры народов РФ, рассказала Любимова.

17 июня секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщал, что КНДР отправит в Россию 5000 военных строителей и 1000 саперов для участия в восстановлении разрушенных объектов и разминировании территорий Курской области. В России и КНДР также появятся мемориалы в честь северокорейских военных, погибших при освобождении Курской области от ВСУ.

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