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КНДР направит в РФ 6000 строителей и саперов для восстановления Курской области

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отправит в Россию 5 тысяч военных строителей и тысячу саперов для участия в восстановлении разрушенных объектов и разминировании территорий Курской области. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) Сергей Шойгу по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российско‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​й территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов», – сказал Шойгу.

В России и КНДР также появятся мемориалы в честь северокорейских военных, погибших при освобождении Курской области от ВСУ. «В этой связи в рамках визита обсуждалось создание в Пхеньяне при участии российской стороны соответствующего мемориального комплекса с музеем», – пояснил секретарь Совбеза.

Шойгу прилетел в КНДР 17 июня. Целью его визита стала реализация договоренностей, которые были достигнуты на прошлой встрече в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.

Курская область была окончательно освобождена 26 апреля. Тогда начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции. Участие в боевых действия против украинских сил принимали военные из Северной Кореи. Ким Чен Ын говорил, что в Курской области сражались «лучшие сыновья корейского народа».

9 мая стало известно, что в регионе назовут улицы и площади в честь военных из КНДР. 

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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