КНДР направит в РФ 6000 строителей и саперов для восстановления Курской области
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отправит в Россию 5 тысяч военных строителей и тысячу саперов для участия в восстановлении разрушенных объектов и разминировании территорий Курской области. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) Сергей Шойгу по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
«Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов», – сказал Шойгу.
В России и КНДР также появятся мемориалы в честь северокорейских военных, погибших при освобождении Курской области от ВСУ. «В этой связи в рамках визита обсуждалось создание в Пхеньяне при участии российской стороны соответствующего мемориального комплекса с музеем», – пояснил секретарь Совбеза.
Шойгу прилетел в КНДР 17 июня. Целью его визита стала реализация договоренностей, которые были достигнуты на прошлой встрече в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.
Курская область была окончательно освобождена 26 апреля. Тогда начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции. Участие в боевых действия против украинских сил принимали военные из Северной Кореи. Ким Чен Ын говорил, что в Курской области сражались «лучшие сыновья корейского народа».