КНДР направит в РФ 6000 строителей и саперов для восстановления Курской области

В России и КНДР также появятся мемориалы в честь северокорейских военных, погибших при освобождении Курской области от ВСУ. «В этой связи в рамках визита обсуждалось создание в Пхеньяне при участии российской стороны соответствующего мемориального комплекса с музеем», – пояснил секретарь Совбеза.