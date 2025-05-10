Ким Чен Ын пообещал направить армию КНДР в случае атаки на Россию

Ким Чен Ын пообещал направить армию КНДР в случае атаки на РоссиюПо его словам, северокорейские военные в Курской области «кровью доказали» прочность отношений двух стран
В случае нападения «прислужников» США на Россию Северная Корея задействует свои вооруженные силы, это долг КНДР как «боевого соратника» РФ, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын во время визита в российское посольство в республике. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Если прислужники США и Запада с дешевым бракованным оружием не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на наше братское государство – РФ и опять совершат атаку, то я с удовольствием, в соответствии со статьями и духом корейско-российского договора, без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР в целях отражения вооруженного нападения врагов», – сказал он.
Ким Чен Ын добавил, что в Курской области после вторжения украинских сил в регион плечом к плечу с российской армией сражались «лучшие сыновья корейского народа». Они «кровью доказали» прочность союзнических отношений двух стран и продемонстрировали крепкую боевую дружбу, подчеркнул он.
9 мая после парада в честь 80-летия Победы президент РФ Владимир Путин лично поприветствовал командиров российских и иностранных парадных расчетов. Глава государства подошел к северокорейским военнослужащим и поблагодарил их за помощь в освобождении Курской области.