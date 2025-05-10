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Ким Чен Ын пообещал направить армию КНДР в случае атаки на Россию

По его словам, северокорейские военные в Курской области «кровью доказали» прочность отношений двух стран
Ведомости

В случае нападения «прислужников» США на Россию Северная Корея задействует свои вооруженные силы, это долг КНДР как «боевого соратника» РФ, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын во время визита в российское посольство в республике. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Если прислужники США и Запада с дешевым бракованным оружием не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на наше братское государство – РФ и опять совершат атаку, то я с удовольствием, в соответствии со статьями и духом корейско-российского договора, без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР в целях отражения вооруженного нападения врагов», – сказал он.

Ким Чен Ын добавил, что в Курской области после вторжения украинских сил в регион плечом к плечу с российской армией сражались «лучшие сыновья корейского народа». Они «кровью доказали» прочность союзнических отношений двух стран и продемонстрировали крепкую боевую дружбу, подчеркнул он.

9 мая после парада в честь 80-летия Победы президент РФ Владимир Путин лично поприветствовал командиров российских и иностранных парадных расчетов. Глава государства подошел к северокорейским военнослужащим и поблагодарил их за помощь в освобождении Курской области.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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