Песков рассказал о военнослужащих КНДР, с которыми встретился Путин после парада
Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади встретился с высшим офицерским составом КНДР, участвовавшим в освобождении Курской области. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Первого канала», глава государства поблагодарил корейских командиров за их вклад в операцию.
«Президент познакомился с ними, они представили себя. Это был акт вежливости и признания героических заслуг корейских военнослужащих», — отметил Песков.
После завершения парада Победы Владимир Путин лично поприветствовал командиров российских и иностранных парадных расчетов. Также глава государства подошел к северокорейским военнослужащим и поблагодарил их за помощь в освобождении Курской области.
Россия официально подтвердила участие военнослужащих КНДР в операции по освобождению Курской области 26 апреля. Тогда начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отмечал их роль в операции.