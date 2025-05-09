Песков рассказал о военнослужащих КНДР, с которыми встретился Путин после парада

Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади встретился с высшим офицерским составом КНДР, участвовавшим в освобождении Курской области. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Первого канала», глава государства поблагодарил корейских командиров за их вклад в операцию.