Шойгу прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном

Шойгу прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен ЫномВизит организован по спецпоручению президента РФ
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прилетел в Пхеньян с рабочим визитом по спецпоручению президента РФ Владимира Путина. В программе визита – переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Визит направлен на реализацию договоренностей, достигнутых во время предыдущей встречи.
«Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР», – сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ (цитата по ТАСС).
Предыдущая встреча Шойгу и Ким Чен Ына состоялась 4 июня. Тогда стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также вопросы восстановления Курской области и увековечивания памяти корейских бойцов, сражавшихся за освобождение региона.
По итогам июньских переговоров лидер КНДР подтвердил поддержку России в украинском вопросе. В ходе диалога представители двух стран обменялись мнениями о развитии ситуации вокруг Украины и глобальной геополитической обстановке. Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что Москва и дальше будет одерживать победы «в справедливой борьбе за защиту суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности».