Шойгу прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном

По итогам июньских переговоров лидер КНДР подтвердил поддержку России в украинском вопросе. В ходе диалога представители двух стран обменялись мнениями о развитии ситуации вокруг Украины и глобальной геополитической обстановке. Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что Москва и дальше будет одерживать победы «в справедливой борьбе за защиту суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности».