На встрече с Шойгу Ким Чен Ын пообещал России поддержку в украинском вопросе

Во время беседы, в частности, состоялся широкий обмен взглядами и мнениями руководств двух стран по развитию ситуации вокруг Украины и международной и региональной обстановке. Стороны подтвердили полное совпадение позиций. Лидер КНДР» выразил надежду и уверенность», что Москва и дальше будет «непременно завоевывать победу в справедливом священном деле для защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности».