На встрече с Шойгу Ким Чен Ын пообещал России поддержку в украинском вопросе
Правительство КНДР продолжит безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего – в ситуации вокруг Украины. Об этом председатель Республики Ким Чен Ын заявил в беседе с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в ходе визита последнего в КНДР, пишет ЦТАК.
Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР и впредь будет с ответственностью соблюдать статьи Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между с Россией.
Во время беседы, в частности, состоялся широкий обмен взглядами и мнениями руководств двух стран по развитию ситуации вокруг Украины и международной и региональной обстановке. Стороны подтвердили полное совпадение позиций. Лидер КНДР» выразил надежду и уверенность», что Москва и дальше будет «непременно завоевывать победу в справедливом священном деле для защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности».
Шойгу прибыл с официальным визитом в Пхеньян 4 июня. В Совбезе РФ сообщали, что он обсуждал с Ким Чен Ыном вопросы восстановления Курской области. Также поднималась тема увековечения подвига корейских бойцов, которые помогали в освобождении российского региона от вооруженных сил Украины (ВСУ).