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На встрече с Шойгу Ким Чен Ын пообещал России поддержку в украинском вопросе

Ведомости

Правительство КНДР продолжит безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего – в ситуации вокруг Украины. Об этом председатель Республики Ким Чен Ын заявил в беседе с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в ходе визита последнего в КНДР, пишет ЦТАК.

Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР и впредь будет с ответственностью соблюдать статьи ﻿Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между с Россией.

Во время беседы, в частности, состоялся широкий обмен взглядами и мнениями руководств двух стран по развитию ситуации вокруг Украины и международной и региональной обстановке. Стороны подтвердили полное совпадение позиций. Лидер КНДР» выразил надежду и уверенность», что Москва и дальше будет «непременно завоевывать победу в справедливом священном деле для защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности».

Шойгу прибыл с официальным визитом в Пхеньян 4 июня. В Совбезе РФ сообщали, что он обсуждал с Ким Чен Ыном вопросы восстановления Курской области. Также поднималась тема увековечения подвига корейских бойцов, которые помогали в освобождении российского региона от вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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