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Совбез связал визит Шойгу в КНДР с восстановлением Курской области

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках визита в КНДР обсудил с ее лидером Ким Чен Ыном вопросы восстановления Курской области.

«Шойгу и Ким Чен Ын обсудили перспективы восстановления Курской области», – заявили в Совбезе (цитата по «РИА Новости»).

Также Россия и Северная Корея затронули тему увековечения подвига корейских бойцов, которые помогали в освобождении Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по другим вопросам международной и двусторонней повестки, включая ситуацию вокруг Украины.

4 июня о том, что Шойгу прибыл с официальным визитом в Пхеньян, сообщило российское посольство в КНДР.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.

Участие в боевых действия против украинских сил принимали и военные из Северной Кореи. 9 мая стало известно, что в Курской области назовут улицы и площади в честь военных из КНДР. Тогда посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявлял, что Путин высоко оценил мужество, самоотверженность и боевое мастерство корейских товарищей по оружию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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