Совбез связал визит Шойгу в КНДР с восстановлением Курской области
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках визита в КНДР обсудил с ее лидером Ким Чен Ыном вопросы восстановления Курской области.
«Шойгу и Ким Чен Ын обсудили перспективы восстановления Курской области», – заявили в Совбезе (цитата по «РИА Новости»).
Также Россия и Северная Корея затронули тему увековечения подвига корейских бойцов, которые помогали в освобождении Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями по другим вопросам международной и двусторонней повестки, включая ситуацию вокруг Украины.
4 июня о том, что Шойгу прибыл с официальным визитом в Пхеньян, сообщило российское посольство в КНДР.
26 апреля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.
Участие в боевых действия против украинских сил принимали и военные из Северной Кореи. 9 мая стало известно, что в Курской области назовут улицы и площади в честь военных из КНДР. Тогда посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявлял, что Путин высоко оценил мужество, самоотверженность и боевое мастерство корейских товарищей по оружию.