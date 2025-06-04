Совбез связал визит Шойгу в КНДР с восстановлением Курской области

Участие в боевых действия против украинских сил принимали и военные из Северной Кореи. 9 мая стало известно, что в Курской области назовут улицы и площади в честь военных из КНДР. Тогда посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявлял, что Путин высоко оценил мужество, самоотверженность и боевое мастерство корейских товарищей по оружию.