Шойгу поблагодарил бойцов КНДР, которые защищали Курскую область как свою родину
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу поблагодарил северокорейских солдат, назвав подвигом их помощь российским войскам в освобождении Курской области. Об этом он заявил на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ.
Он выразил бойцам КНДР «отдельную благодарность» за то, что защищали регион «как собственную родину».
На встрече Шойгу отметил, что Россия и Северная Корея стремятся к дальнейшему расширению сотрудничества, о чем говорят доверительные отношения между лидерами стран. По словам секретаря Совбеза, это придает импульс «политическому диалогу».
10 мая лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности направить корейских военнослужащих на помощь России в случае агрессии со стороны «прислужников» США и Запада. Он назвал Россию братским государством и отметил, что в Курской области сражались «лучшие сыновья корейского народа».
9 мая стало известно, что в Курской области назовут улицы и площади в честь военных из КНДР. Тогда посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявлял, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил мужество, самоотверженность и боевое мастерство корейских товарищей по оружию.