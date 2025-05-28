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Шойгу поблагодарил бойцов КНДР, которые защищали Курскую область как свою родину

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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу поблагодарил северокорейских солдат, назвав подвигом их помощь российским войскам в освобождении Курской области. Об этом он заявил на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ.

Он выразил бойцам КНДР «отдельную благодарность» за то, что защищали регион «как собственную родину».

На встрече Шойгу отметил, что Россия и Северная Корея стремятся к дальнейшему расширению сотрудничества, о чем говорят доверительные отношения между лидерами стран. По словам секретаря Совбеза, это придает импульс «политическому диалогу».

10 мая лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности направить корейских военнослужащих на помощь России в случае агрессии со стороны «прислужников» США и Запада. Он назвал Россию братским государством и отметил, что в Курской области сражались «лучшие сыновья корейского народа».

9 мая стало известно, что в Курской области назовут улицы и площади в честь военных из КНДР. Тогда посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявлял, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил мужество, самоотверженность и боевое мастерство корейских товарищей по оружию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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