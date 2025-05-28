Шойгу: РФ и Северная Корея стремятся к дальнейшему расширению сотрудничества
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о стремлении Москвы и Пхеньяна к расширению двустороннего сотрудничества в сложных условиях международной обстановки. Об этом он сообщил на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ.
По его словам, доверительные отношения, установленные между лидерами России и КНДР, отражают взаимное стремление наших стран к дальнейшему укреплению обоюдовыгодного партнерства.
«Они придают импульс развитию политического диалога и практическому взаимодействию», – подчеркнул Шойгу (цитата по ТАСС).
10 мая лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности направить армию своей страны на помощь России в случае агрессии со стороны «прислужников» США и Запада. Он также отметил, что в Курской области, где произошло вторжение украинских сил, «лучшие сыновья корейского народа» сражались плечом к плечу с российскими военнослужащими. По его словам, это «кровью доказало» прочность союзнических отношений между странами и продемонстрировало их крепкую боевую дружбу.
9 мая, после парада в честь 80-летия Победы, президент РФ Владимир Путин лично поприветствовал командиров парадных расчетов, включая военнослужащих из КНДР. Глава государства выразил благодарность северокорейским военным за оказанную помощь в освобождении Курской области.