Шойгу: РФ и Северная Корея стремятся к дальнейшему расширению сотрудничества

10 мая лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности направить армию своей страны на помощь России в случае агрессии со стороны «прислужников» США и Запада. Он также отметил, что в Курской области, где произошло вторжение украинских сил, «лучшие сыновья корейского народа» сражались плечом к плечу с российскими военнослужащими. По его словам, это «кровью доказало» прочность союзнических отношений между странами и продемонстрировало их крепкую боевую дружбу.