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Шойгу: РФ и Северная Корея стремятся к дальнейшему расширению сотрудничества

Ведомости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о стремлении Москвы и Пхеньяна к расширению двустороннего сотрудничества в сложных условиях международной обстановки. Об этом он сообщил на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ.

По его словам, доверительные отношения, установленные между лидерами России и КНДР, отражают взаимное стремление наших стран к дальнейшему укреплению обоюдовыгодного партнерства.

«Они придают импульс развитию политического диалога и практическому взаимодействию», – подчеркнул Шойгу (цитата по ТАСС).

10 мая лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности направить армию своей страны на помощь России в случае агрессии со стороны «прислужников» США и Запада. Он также отметил, что в Курской области, где произошло вторжение украинских сил, «лучшие сыновья корейского народа» сражались плечом к плечу с российскими военнослужащими. По его словам, это «кровью доказало» прочность союзнических отношений между странами и продемонстрировало их крепкую боевую дружбу.

9 мая, после парада в честь 80-летия Победы, президент РФ Владимир Путин лично поприветствовал командиров парадных расчетов, включая военнослужащих из КНДР. Глава государства выразил благодарность северокорейским военным за оказанную помощь в освобождении Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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