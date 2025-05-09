В Курской области назовут улицы и площади в честь военных из КНДР
В честь военных из КНДР назовут улицы и площади в населенных пунктах Курской области, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на посла России в Северной Корее Александра Мацегору.
«В освобожденных городах и селах будут воздвигнуты прекрасные обелиски корейским героям, а восстановленные улицы и площади будут названы их именами, именами тех, чей подвиг навсегда останется в благодарной памяти и в сердцах народа России», – сказал Мацегора во время выступления на приеме по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в отеле «Янгакто» в Пхеньяне.
Мацегора добавил, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил мужество, самоотверженность и боевое мастерство корейских товарищей по оружию, роль которых в освобождении Курщины чрезвычайно велика. Действия северокорейских войск в Курске подтверждают, что РФ и КНДР – союзники, подчеркнул посол.
Россия официально подтвердила участие военнослужащих КНДР в операции по освобождению Курской области 26 апреля. Тогда начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отмечал их роль в операции.
9 мая после парада в честь 80-летия Победы Путин лично поприветствовал командиров российских и иностранных парадных расчетов. Глава государства подошел к северокорейским военнослужащим и поблагодарил их за помощь в освобождении Курской области.