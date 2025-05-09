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В Курской области назовут улицы и площади в честь военных из КНДР

Ведомости

В честь военных из КНДР назовут улицы и площади в населенных пунктах Курской области, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на посла России в Северной Корее Александра Мацегору.

«В освобожденных городах и селах будут воздвигнуты прекрасные обелиски корейским героям, а восстановленные улицы и площади будут названы их именами, именами тех, чей подвиг навсегда останется в благодарной памяти и в сердцах народа России», – сказал Мацегора во время выступления на приеме по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в отеле «Янгакто» в Пхеньяне.

Мацегора добавил, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил мужество, самоотверженность и боевое мастерство корейских товарищей по оружию, роль которых в освобождении Курщины чрезвычайно велика. Действия северокорейских войск в Курске подтверждают, что РФ и КНДР – союзники, подчеркнул посол.

Россия официально подтвердила участие военнослужащих КНДР в операции по освобождению Курской области 26 апреля. Тогда начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отмечал их роль в операции.

9 мая после парада в честь 80-летия Победы Путин лично поприветствовал командиров российских и иностранных парадных расчетов. Глава государства подошел к северокорейским военнослужащим и поблагодарил их за помощь в освобождении Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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