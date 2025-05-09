В Курской области назовут улицы и площади в честь военных из КНДР

«В освобожденных городах и селах будут воздвигнуты прекрасные обелиски корейским героям, а восстановленные улицы и площади будут названы их именами, именами тех, чей подвиг навсегда останется в благодарной памяти и в сердцах народа России», – сказал Мацегора во время выступления на приеме по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в отеле «Янгакто» в Пхеньяне.